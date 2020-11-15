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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов заявил, что удовлетворен возбуждением уголовного дела против Яндиева

В пятницу Харитонов был избит Яндиевым в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов удовлетворен заведением двух уголовных дел в отношении Адама Яндиева по факту драки. Об этом Харитонов заявил в интервью ТАСС.

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В пятницу стало известно, что Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Харитонов был госпитализирован.

"По-другому и не будет. Я очень удовлетворен", - сказал Харитонов.

По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого Яндиева возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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