Тренер сборной России по велотреку оценил на "отлично" выступление команды на ЧЕ

"Наша команда в Пловдиве заслужила за свое выступление твердую пятерку, она справились со своей задачей, тем более что выступление было не домашней заготовкой, а хорошей импровизацией. Наша команда была здесь представлена на 75% от оптимального состава. Кроме того, из-за пандемии коронавируса у нас было очень мало международных гонок, где можно было бы объективно оценить свой уровень подготовки, посмотреть соперников и выйти на необходимые скорости, было мало шоссейных гонок, сюда мы приехали после национального чемпионата. Но те возможности, что у нас были, мы постарались использовать на 100%", - подчеркнул Кубеев.

Старший тренер отметил успешное выступление в командной гонке преследования, где сборная в составе Александра Дубченко, Льва Гонова, Никиты Берсенева и Александра Евтушенко завоевала золотые награды. "Очень нас удивили ребята, которые выступали экспериментальным составом. Полагаю, что этот экспериментальный состав возьмем на заметку и для будущих стартов. Тем более что ребята оказались настолько хорошо подготовлены, что Гонов и Евтушенко в финале на 4 км в субботу смогли завоевать третье и четвертое места соответственно", - сказал он.

Также Кубеев отметил выступление в командном спринте, где женская сборная России в составе Анастасии Войновой, Дарьи Шмелевой и Натальи Антоновой выиграла соревнования, которые проводились в новом формате. "Основной костяк команды остался прежним - наши чемпионки Анастасия и Дарья, к ним мы добавили других гонщиц, хорошие позиции как разгоняющих есть у Натальи Антоновой и Екатерины Роговой. Они и завоевали главные награды", - отметил собеседник агентства.

Командный спринт у мужчин выиграли россияне Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев: "Денис признался, что заранее думал о чемпионской майке, ребята хотели улучшить рекорд России, показали хорошие секунды, но чуть-чуть им все-таки не хватило".

"Чемпионат Европы проходит в очень сложных условиях, огромная благодарность болгарской стороне, которая смогла справиться с проведением турнира, гонки прошли с допустимыми ограничениями. Были сложности с формированием команды не только у нас, но и у других сборных, часть спортсменов приехать не смогла. Для находящихся здесь была обеспечена жесткая система контроля по допуску на чемпионат, обязательными были отрицательные результаты тестов на коронавирус. У нас ребята их сдавали и перед выездом на чемпионат, и сразу по прибытии в Болгарию, только после этого выдавалась аккредитация. Постоянное нахождение в маске обязательно для всех участников турнира, в том числе для спортсменов, маски разрешается снимать лишь во время разминки и непосредственно на гонке. Нам пришлось приспосабливаться к этим ограничениям по ходу соревнований", - рассказал Кубеев. Он также отметил хорошее качество болгарского трека, который команде понравился.

Планы на олимпийский год

Старший тренер сборной России рассказал о ближайших планах команды с учетом Олимпийских игр в Токио в 2021 году: "После чемпионата Европы большая часть команды останется на сборах в Турции, часть сборной продолжит тренироваться в России. Ждем, когда окончательно будет определена дата следующего европейского первенства, которое может стать для нас очередным стартом, вероятно, он пройдет в середине февраля. Впереди новый олимпийский год, который надо пройти от начала до конца. Основные претенденты в олимпийскую сборную определены, мы их должны вести к максимальной цели. У нас полная квота в мужском и женском спринте, а также в женских темповых дисциплинах. Вся подготовка настроена на Олимпиаду, но из-за того, что ситуацию прогнозировать сложно, всем придется тяжело".