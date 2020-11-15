Прошли испытание боснийками и коронавирусом. Россиянки возглавили группу в отборе на ЧЕ

ТАСС, 15 ноября. Женская сборная России по баскетболу в гостях обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 72:68 и сделала серьезный шаг к попаданию в финальный этап чемпионата Европы 2021 года, возглавив отборочную группу. Учитывая, что в домашней игре годом ранее команда России уступила в два очка, победа с преимуществом "+4" имеет решающее значение с точки зрения турнирных перспектив.

При этом матч в Сараеве вначале складывался неудачно для российских баскетболисток. Первую половину выиграли хозяйки паркета с преимуществом в шесть очков. Но все решила третья 10-минутка, которую сборная России выиграла со счетом 26:17. Самой результативной в игре с боснийками стала форвард российской команды Раиса Мусина, на счету которой 25 очков.

Сборная России выступает в группе С вместе с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. По итогам четырех матчей россиянки лидируют в таблице с 7 очками в активе, команда Боснии и Герцеговины с тем же количеством очков идет на втором месте. Ранее в субботу швейцарки обыграли команду Эстонии со счетом 63:60.

В разговоре с ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что с нетерпением ждет февральские матчи. "Эта победа с "плюс четыре" позволила нам выйти на первое место в группе, - сказал Кириленко. - Босния с приходом [Джонкел] Джонс стала приличной командой для Европы, все-таки когда у тебя играет одна из лучших центров в мире, это сильно помогает и преображает всю команду. Поздравляю национальную сборную с победой, и ждем ее в Оренбурге в феврале".

COVID-19 не остановил российскую сборную

Помимо соперниц, российским баскетболисткам пришлось выдержать испытание коронавирусом. За несколько часов до игры стало известно, что тест на коронавирус разыгрывающей Марины Голдыревой дал положительный результат. Ранее коронавирус был выявлен у ассистента главного тренера Александра Васина, а у Екатерины Федоренковой тест показал неопределенный результат, что по протоколу Международной федерации баскетбола приравнивается к положительному.