Правительство Норвегии запретило сборной страны отправиться на матч Лиги наций с румынами

ТАСС, 15 ноября. Сборная Норвегии по футболу не полетела на матч группового этапа Лиги наций против команды Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской футбольной федерации (NFF).

Ранее в сборной Норвегии был выявлен случай заражения коронавирусом. Положительный результат дал тест полузащитника Омара Элабделлауи. Согласно правилам, вся команда ушла на обязательный карантин, что поставило под угрозу проведение матчей против команды Румынии и Австрии в Лиге наций.

Руководство NFF отправило письмо в Министерство здравоохранения Норвегии. В NFF считают, что сборная Норвегии может отправляться в другие страны, однако правительство Норвегии запретило команде выезжать за пределы страны.

"Мы очень разочарованы тем, что власти заставляют нас оставаться дома, - говорится в заявлении футболистов сборной Норвегии Стефана Йохансена, Мартина Эдегора и Джошуа Кинга. - Все европейские сборные, кроме Норвегии, сыграют на этой неделе свои международные матчи, это очень пагубно сказывается на амбициях сборной в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Теперь мы должны будем отправиться домой регулярным рейсом. Норвежские власти одобряют это, но в то же время отказывают нам в поездке в Румынию, куда мы должны были полететь чартерным рейсом, отдельно от всех".

Матч Румыния - Норвегия должен был состояться в воскресенье, на 18 ноября у сборной Норвегии запланирован гостевой матч против команды Австрии. В турнирной таблице группы 1 лиги B сборная Норвегии занимает второе место, имея в активе 9 очков, австрийцы идут первыми (9), румыны - третьими (4), сборная Северной Ирландии - четвертой (1).