Бах прибыл с официальным визитом в столицу Олимпийских игр Токио

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл с официальным визитом в Токио, где летом 2021 года состоятся Олимпийские игры. Об этом в воскресенье сообщает агентство Kyodo.

Ожидается, что 16 ноября он проведет переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, в ходе которых стороны обсудят, в частности, меры против распространения нового коронавируса и защиту от кибератак на инфраструктуру Олимпиады. Кроме того, президент МОК встретится с бывшим японским премьер-министром Синдзо Абэ, которого наградит Олимпийским орденом, а также с главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатором Токио Юрико Коикэ.

По данным агентства, зарубежная поездка Баха продлится до 18 ноября.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.