Газизов: продажа пива на футбольных стадионах не даст сумасшедшего эффекта

ТАСС, 15 ноября. Разрешение продавать пиво на футбольных стадионах почти не скажется на бюджетах клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги. Так считает генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В октябре сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, в ноябре 2020 года. "Отношусь к этому положительно, но не считаю, что продажа пива на стадионах даст сумасшедший эффект для клубов, - сказал Газизов. - Какой-то даст, конечно, но не то".

"Нужна возможность рекламы пива, вот это да. И не только в пределах стадионов. Поэтому давайте дождемся принятия закона, посмотрим, что там будет прописано. С чего-то нужно начинать, будем двигаться постепенно", - добавил он.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В январе стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.