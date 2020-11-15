Косаченко: Хэмилтон продолжит доминировать в "Формуле-1" в следующем сезоне

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон продолжит быть лидером и в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

В воскресенье Хэмилтон одержал победу на Гран-при Турции и досрочно стал чемпионом мира за три этапа до финиша.

"Можно поздравить Хэмилтона с победой в чемпионате, - сказала Косаченко. - Но думается, мы уже настолько привыкли видеть его на верхней ступеньке пьедестала, что с гораздо большим вниманием следили за тем, кто будет на втором и третьем месте. Борьба шла до последних сантиметров - это уникально. Думаю, что Хэмилтон продолжит доминировать в следующем сезоне, куда он денется".

Пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель по итогам гонки стал третьим, его напарник Шарль Леклер - четвертым. "Хочется поздравить Себастьяна Феттеля с третьим местом, хотя для меня герой гонки - Шарль Леклер. Он провел великолепную гонку, из второго десятка пробился практически на подиум и занял четвертое место", - добавила она.

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по этому показателю с рекордсменом "королевских гонок" немцем Михаэлем Шумахером.