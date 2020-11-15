Хэмилтон считает, что вместе с "Мерседесом" может выиграть больше титулов "Формулы-1"

ТАСС, 15 ноября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, досрочно ставший победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2020, считает, что может завоевать больше титулов, продолжая работать со своей командой. Комментарий британца приводит пресс-служба "Формулы-1".

35-летний Хэмилтон одержал 94-ю победу в карьере и стал семикратным чемпионом "Формулы-1", догнав по количеству титулов немца Михаэля Шумахера. "У меня нет слов. Естественно, я должен сказать огромное спасибо всем ребятам здесь и на заводе за предоставленную возможность, я так горжусь ими. Я не смог бы этого сделать, если бы не присоединился к этой команде", - сказал Хэмилтон.

"Я помню, как смотрел на победы Михаэля [Шумахера], когда был ребенком, и понимал, что выиграть один титул, два или даже три - это очень сложно. Семь - это просто невообразимо, но нет конца тому, чего мы можем достичь вместе, я и эта команда", - заявил британец.

"Спасибо моей семье, мы мечтали об этом, когда были маленькими и смотрели этапы Гран-при. Для детей очень важно видеть такое и не слушать никого, кто говорит, что они не могут чего-то достичь. Мечтайте о невозможном, воплотите это в жизнь", - добавил Хэмилтон.

За три этапа до финиша в активе Хэмилтона 307 очков, второе место занимает его напарник финн Валттери Боттас (197), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (170). Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" располагается на 14-й позиции (26), его напарник француз Пьер Гасли - на десятой (63). Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.