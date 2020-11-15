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Автогонки

Испанец Хоан Мир впервые в карьере стал чемпионом MotoGP

Мир выступает в MotoGP с 2019 года
Хоан Мир EPA-EFE/Kai Foersterling
Описание
Хоан Мир
© EPA-EFE/Kai Foersterling

ТАСС, 15 ноября. Испанский пилот команды Suzuki Хоан Мир досрочно стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) сезона 2020 года.

На предпоследнем этапе сезона - Гран-при Валенсии - Мир финишировал седьмым, чего ему хватило для того, чтобы стать недосягаемым для преследователей.

Победу в гонке одержал итальянец Франко Морбиделли из Yamaha SRT, вторым финишировал австралиец Джек Миллер из Pramac Racing, третьим - испанец Пол Эспаргаро из KTM.

Мир выступает в MotoGP с 2019 года, в его активе одна победа (в нынешнем сезоне) и семь подиумов. В 2017 году он стал чемпионом Moto3.

Заключительный этап сезона пройдет в Португалии с 20 по 22 ноября.

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