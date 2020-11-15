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Сборные по баскетболу

Вадеева: баскетбольная сборная РФ хорошо играет в отборе ЧЕ, несмотря на смену поколений

Россиянки в субботу победили команду Боснии и Герцеговины со счетом 72:68
Мария Вадеева AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Мария Вадеева
© AP Photo/Darko Vojinovic

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу хорошо развивается и выступает в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года, несмотря на смену поколений. Об этом ТАСС заявила игрок российской сборной Мария Вадеева.

Женская сборная России в субботу победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 72:68.

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"Считаю, что у нас хорошая перспектива [в квалификации к чемпионату Европы], сейчас в сборной идет смена поколений, и как раз в этой связи мы неплохо выступаем, - сказала Вадеева. - Игра с Боснией показала, что мы все можем все, развиваемся, и дальше - больше".

Сборная России выступает в группе С вместе с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. По итогам четырех матчей россиянки лидируют в таблице с 7 очками в активе, команда Боснии и Герцеговины с тем же количеством очков идет на втором месте. Следующий матч россиянки проведут 4 февраля против команды Эстонии.

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