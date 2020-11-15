Вадеева: баскетбольная сборная РФ хорошо играет в отборе ЧЕ, несмотря на смену поколений

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу хорошо развивается и выступает в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года, несмотря на смену поколений. Об этом ТАСС заявила игрок российской сборной Мария Вадеева.
Женская сборная России в субботу победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 72:68.
"Считаю, что у нас хорошая перспектива [в квалификации к чемпионату Европы], сейчас в сборной идет смена поколений, и как раз в этой связи мы неплохо выступаем, - сказала Вадеева. - Игра с Боснией показала, что мы все можем все, развиваемся, и дальше - больше".
Сборная России выступает в группе С вместе с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. По итогам четырех матчей россиянки лидируют в таблице с 7 очками в активе, команда Боснии и Герцеговины с тем же количеством очков идет на втором месте. Следующий матч россиянки проведут 4 февраля против команды Эстонии.