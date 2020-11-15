Вадеева: баскетбольная сборная РФ хорошо играет в отборе ЧЕ, несмотря на смену поколений

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу хорошо развивается и выступает в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года, несмотря на смену поколений. Об этом ТАСС заявила игрок российской сборной Мария Вадеева.

Женская сборная России в субботу победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 72:68.