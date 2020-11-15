Сборная России стала второй в общем зачете на чемпионате Европы по велотреку

ТАСС, 15 ноября. Сборная России заняла второе место в общем медальном зачете на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования в болгарском Пловдиве завершились в воскресенье.

В активе россиян пять золотых медалей, пять серебряных и три бронзовых. Первыми стали британские спортсмены (6-3-2), третью строчку заняли итальянцы (3-7-4).

Золотые медали российской команде принесли Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит), мужская и женская сборные России (обе - командный спринт), и мужская сборная России, которая одержала победу в командной гонке.

Серебро в активе Дениса Дмитриева (спринт, кейрин), Шмелевой (спринт), Войновой (гит), а также россиянок Дианы Климовой и Марии Новолодской (мэдисон). Бронзовые награды завоевали Лев Гонов (гонка преследования), Сергей Ростовцев (гонка на выбывание) и Новолодская (омниум).

Чемпионат Европы по велоспорту на треке проводится ежегодно с 2010 года. В 2019 году на турнире в нидерландском Апелдорне российская команда заняла третье месте (3-2-1), победу одержали хозяева чемпионата (4-4-4).