Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Эсбьерг" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 15 ноября. Российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" на выезде победил датский "Эсбьерг" в матче группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 25:24.

"Ростов-Дон" после шести матчей занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков. На счету "Эсбьерга" 3 очка в семи встречах, команда располагается на седьмой строчке.

В следующем туре "Ростов-Дон" сыграет с "Бухарестом". Встреча пройдет 19 ноября в Румынии.

Также в Лиге чемпионов участвует российский клуб ЦСКА. Групповая стадия будет продолжаться до февраля. В 1/4 выйдут по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.