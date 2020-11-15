Заболотный вошел в стартовый состав сборной России на матч Лиги наций против турок

ТАСС, 15 ноября. Нападающий "Сочи" Антон Заболотный выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче пятого тура Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча с командой Турции пройдет в Стамбуле в воскресенье, начало - 20:00 мск. Первый матч команд прошел на стадионе "ВТБ-Арена" в Москве и завершился вничью (1:1).