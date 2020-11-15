Заболотный вошел в стартовый состав сборной России на матч Лиги наций против турок

ТАСС, 15 ноября. Нападающий "Сочи" Антон Заболотный выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче пятого тура Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча с командой Турции пройдет в Стамбуле в воскресенье, начало - 20:00 мск. Первый матч команд прошел на стадионе "ВТБ-Арена" в Москве и завершился вничью (1:1).
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом: вратарь - Маринато Гилерме ("Локомотив"); защитники - Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Георгий Джикия ("Спартак"; капитан) и Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники - Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания) и Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), нападающий - Заболотный.
8 ноября главный тренер сборной России Черчесов объявил о том, что Артем Дзюба, являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях резонансное видео с футболистом.
Заболотный, а также оставшийся в запасе Александр Ерохин ("Зенит") и не попавший в заявку Даниил Лесовой ("Динамо"), пропустили товарищеский матч против сборной Молдавии (0:0) 12 ноября из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус. Последующие тесты наличие заражения не выявили, и игроки получили право присоединиться к национальной команде на матч против сборной Турции.
Состав сборной Турции выглядит следующим образом: вратарь - Мерт Гюнок ("Башакшехир"); защитники - Зеки Челик ("Лилль", Франция), Каан Айхан ("Сассуоло", Италия), Мерих Демирал ("Ювентус", Италия), Джанер Эркин ("Фенербахче"); полузащитники - Дженгиз Ундер ("Лестер", Англия), Хакан Чалханоглу ("Милан", Италия), Окай Йокушлу ("Сельта", Испания), Озан Туфан ("Фенербахче"), Кенан Караман ("Фортуна", Германия); нападающий - Дженк Тосун ("Эвертон", Англия).