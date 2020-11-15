Мурзагулов: возвращение пива на футбольные стадионы поможет клубам привлечь болельщиков

"Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем, - заявил Мурзагулов. - Это сильно поможет нам с привлечением болельщиков и маркетингом. Никаких пьяных не будет, мы готовы это контролировать и с Fan ID, и без него, а если считают, что с ним будет надежнее, то пусть вводят хоть по два Fan ID".

"Слушайте, чем мы хуже всего остального мира? У нас люди не более агрессивные, чем в условной Англии, но там продают алкоголь на стадионах, не только пиво, но и более крепкие напитки - был там и сам это видел. А мы почему-то не доверяем своим людям. Во время чемпионата мира мы убедились, что все было спокойно", - добавил он.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. В январе стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.