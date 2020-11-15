Гол Рязанцева принес "Торпедо" победу над "Спартаком-2" в матче ФНЛ

ТАСС, 15 ноября. Московское "Торпедо" обыграло на своем поле столичный "Спартак-2" со счетом 1:0 в матче 22-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Единственный гол на 33-й минуте забил Александр Рязанцев, трижды становившийся чемпионом России в составе казанского "Рубина" (2009, 2010) и петербургского "Зенита" (2014/15). В сезоне-2010 Рязанцев забил основной команде "Спартака", выступая за "Рубин".
"Торпедо" занимает третье место таблицы ФНЛ, набрав в 22 встречах 46 очков. "Спартак-2" с 33 очками идет девятым. В следующем туре "Торпедо" в гостях 21 ноября сыграет с тольяттинским "Акроном". Столичный клуб в тот же день примет томскую "Томь".
В другом матче дня "Томь" на своем поле уступила московскому "Чертаново" (1:2). С 50-й минуты подопечные Александра Кержакова играли вдесятером после удаления голкипера команды Дениса Вавилина. Из-за отсутствия запасного голкипера место в воротах томского клуба занял защитник Илья Зуев.
Результаты других матчей игрового дня:
- "СКА-Хабаровск" - "Текстильщик" (Иваново) - 1:0;
- "Иртыш" (Омск) - "Нижний Новгород" - 0:1;
- "Крылья Советов" (Самара) - "Велес" (Москва) - 2:1;
- "Шинник" (Ярославль) - "Акрон" - 1:3;
- "Алания" (Волгоград) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1;
- "Волгарь" (Астрахань) - "Балтика" (Калининград) - 0:0;
- "Нефтехимик" (Нижневартовск) - "Оренбург" - 1:2;
- "Динамо" (Брянск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:0;
- "Факел" (Воронеж) - "Краснодар-2" - 6:2.