Боец Магомедшарипов может стать претендентом на титул чемпиона UFC

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянин Забит Магомедшарипов станет претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в случае победы в следующем поединке. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Следующий бой Забита будет претендентским. Если он пройдет следующего соперника, то потом должен быть бой за титул. Но там многое зависит от чемпиона, у которого сейчас есть проблемы со здоровьем", - сказал Магомедов.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. Последний поединок в UFC он провел в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара решением судей. Магомедшарипов должен провести следующий бой в январе 2021 года. В настоящий момент он проходит подготовку.