Екимов назвал блестящим выступление сборной России на чемпионате Европы по велотреку

Соревнования проходили в болгарском Пловдиве и завершились в воскресенье. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Первыми стали британские спортсмены (6-3-2), третью строчку заняли итальянцы (3-7-4).

"Думаю, что мы выступили блестяще. В медальном зачете заняли второе место после британцев, но мы не против в этой ситуации пропустить их, другие страны с уверенностью превзошли. Думаю, что мы поставили хорошую точку в сезоне. Сам год печальный, скомканный, и такая положительная точка, думаю, послужит хорошим мазком для зимней подготовки и плавного перехода в следующий год", - отметил Екимов.

"Если мы подойдем со стороны технических результатов, они были довольно высокие. В командной гонке мы показали очень хорошее время, командный спринт проехали лучше, чем на чемпионате страны. Результат Даши Шмелевой в гите с места просто феноменальный, это вообще рекорд мира на равнинных треках", - добавил собеседник агентства.

Екимов сообщил, что точная ясность относительно мест проведения сборов перед началом следующего сезона должна наступить в ближайшее время. "Сейчас проходят последние согласования по сборам, есть ряд причин, которые не зависят от федерации. Думаю, что на следующей неделе эти нюансы утрясутся. Часть поедет в Турцию, часть в Сочи - всего в зимний период сборная России будет располагаться в трех местах", - заключил президент ФВСР.

Чемпионат Европы по велоспорту по треку проводится ежегодно с 2010 года. В 2019 году на турнире в нидерландском Апелдорне российская команда заняла третье месте (3-2-1), победу одержали хозяева чемпионата (4-4-4).