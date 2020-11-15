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НХЛ

Канадский хоккеист умер в возрасте 13 лет после инсульта

В августе у игрока был диагностирован тромб сосудов головного мозга

ТАСС, 15 ноября. Канадский хоккеист Ноа Дюга умер после продолжительной болезни на 14-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CTV News.

В августе у игрока был диагностирован тромб сосудов головного мозга, после чего Дюга парализовало. По информации источника, врачи пришли к заключению, что это впоследствии привело к инсульту.

Огласку инциденту для оказания помощи придали ряд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), среди которых Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" и хоккеисты "Торонто" Зак Хайман и Митч Марнер.

Дюга выступал за молодежную команду "Норт Бэй Трэпперс".

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