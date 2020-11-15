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Лига наций

Эксперт: судья справедливо удалил футболиста сборной России Семенова в матче с турками

Шимон Марчиняк показал красную карточку защитнику при счете 1:0 в пользу россиян

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Польский арбитр Шимон Марчиняк справедливо показал красную карточку защитнику россиян Андрею Семенову в матче футбольной Лиги наций с командой Турции. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

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Семенов был удален на 24-й минуте при счете 1:0 в пользу россиян за фол последней надежды, после чего турки забили два гола в течение пяти минут.

"Удаление справедливое. Немножко, но Семенов был сзади и начал задержку игрока соперника, тот завалился, что сделал бы любой нападающий. Если бы кто еще из наших защитников был в линию, был бы совершенно другой подход к этому моменту. Двигался соперник вперед, не в сторону, тут к судье претензий быть не может", - сказал Бартфельд.

На данный момент счет 3:2 в пользу сборной Турции.

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