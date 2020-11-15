Пятикратный чемпион Англии по футболу Рэй Клеменс умер в возрасте 72 лет

ТАСС, 15 ноября. Пятикратный чемпион Англии в составе футбольного клуба "Ливерпуль" Рэй Клеменс умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Клеменс играл на позиции вратаря. За "Ливерпуль" он выступал с 1967 по 1981 год, в составе команды пять раз становился чемпионом Англии (1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80), обладателем Кубка Англии (1974), Кубка футбольной лиги (1981), шестикратным обладателем Суперкубка Англии (1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981), двукратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976), и Суперкубка УЕФА (1977), а также трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1976/77, 1977/78, 1980/81). Игровую карьеру завершил в 1988 году, будучи игроком "Тоттенхэма", вместе с которым становился обладателем Кубка Англии (1982) и Кубка УЕФА (1984).