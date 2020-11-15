Сборная России по футболу вдесятером проиграла туркам в матче Лиги наций

ТАСС, 15 ноября. Сборная России по футболу проиграла в гостях со счетом 2:3 команде Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла без зрителей на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле.
Счет открыл Денис Черышев (11-я минута), еще один гол у сборной России забил Далер Кузяев (57). После удаления на 24-й минуте защитника Андрея Семенова у сборной Турции отличились Кенан Караман (26), Дженгиз Ундер (32) и Дженк Тосун (52, с пенальти).
Караман забил россиянам и в первом матче, который состоялся 11 октября в Москве (1:1). Для Черышева гол стал первым в составе сборной в этом году, в предыдущий раз он забивал 13 октября прошлого года в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Кипра (5:0). Черышев на домашнем чемпионате мира 2018 года с четырьмя мячами стал лучшим бомбардиром национальной команды.
Вышедший во второй раз в основном составе Антон Заболотный присоединился к команде лишь в пятницу: ранее тест на коронавирус нападающего, а также полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового показал сомнительный результат, из-за чего они пропустили 12 ноября товарищеский матч против команды Молдавии (0:0). Позднее повторный тест не подтвердил заражение. Из-за ОРВИ с турками не сумел сыграть голкипер Антон Шунин, из-за травм выбыли защитник Марио Фернандес и нападающий Федор Смолов. Капитан сборной Артем Дзюба был отозван из состава после публикации резонансного видео с его участием.
Российская команда не может одержать победу на протяжении пяти игр. Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции, россияне выиграли четыре очных матча, еще три встречи завершились вничью. Сборная СССР против турок провела 11 матчей, из которых выиграла 10 и проиграла один. Матч 31 октября 2016 года против турок стал первым для Станислава Черчесова в качестве главного тренера национальной команды.
Россияне имеют в активе 8 очков и после пяти туров возглавляют таблицу группы 3 лиги В, далее идут команды Венгрии (7), Турции (6) и Сербии (2). Сборные Венгрии и Сербии проведут матч пятого тура позднее в воскресенье. В заключительном матче россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми.
Черчесов сыграл в три центральных защитника
В матче с командой Молдавии в Кишиневе 12 ноября Черчесов дал отдохнуть нескольким лидерам и предоставил возможность дебютировать защитнику Игорю Дивееву, полузащитникам Ивану Облякову и Константину Кучаеву. В отчетной игре главный тренер изменил схему и в стартовом составе выпустил трех центральных защитников. Вместе с капитаном Георгием Джикией действовали Семенов и Федор Кудряшов. Всю правую бровку должен был закрывать номинальный центральный полузащитник Кузяев, левую - Юрий Жирков. В центре полузащиты по сравнению с игрой в Кишиневе Роман Зобнин заменил Даниила Фомина.
Встречу в Стамбуле из-за пандемии могли посетить только обладатели билетов в ВИП-ложу. Тем не менее несколько сотен человек громко поддерживали турецкую команду с первых минут. Главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш в отличие от московского матча с первых минут выпустил на поле полузащитника английского "Лестера" Ундера. Именно его выход в перерыве кардинально изменил ход игры в октябре.
Однако начало встречи в Стамбуле напоминало сценарий предыдущей игры между этими сборными. В первые десять минут российские футболисты имели три хорошие возможности для взятия ворот, но дважды своими шансами не воспользовался Заболотный, а один раз сильный удар Черышева из пределов штрафной не достиг цели. Через пару минут полузащитник "Валенсии" исправился. После отбора Алексея Миранчука и передачи Кузяева Черышев отправил мяч в сетку.
Спорные судейские решения
Сразу после гола сборная России продолжила атаковать, Зобнин и Жирков нанесли два неточных дальних удара. Турки пришли в себя к исходу 15-й минуты и перехватили инициативу, начав оказывать давление на ворота россиян и раз за разом проникая в штрафную. Хозяевам не хватало только завершающего удара.
На 24-й минуте встречи главный арбитр поляк Шимон Марциняк усмотрел фол последней надежды в действиях Семенова и удалил российского защитника с поля, показав прямую красную карточку. Спустя две минуты хозяева сравняли счет усилиями Карамана, голевую передачу отдал бывший футболист ЦСКА Джанер Эркин. Еще через шесть минут Ундер неотразимо пробил в дальний угол ворот Гильерме с линии штрафной.
После двух пропущенных мячей Черчесов заменил Черышева на Вячеслава Караваева, который занял место на правом фланге обороны. Кузяев же перешел на привычную для себя позицию полузащитника. Концовку тайма россияне, даже действуя в меньшинстве, провели с инициативой, но довести перспективные подходы к воротам соперника до логического завершения не смогли.
Второй тайм начался с момента Магомеда Оздоева, но полузащитник российской сборной в ближнем бою не смог переиграть вратаря Мерта Гюнока. После этого Марциняк снова принял неоднозначное решение не в пользу российской сборной, назначив пенальти в ворота Гилерме. Кузяев в подкате выбил мяч у турецкого игрока, после чего слегка задел его ногу. Напомним, что в матчах Лиги наций не используется система видеоассистента рефери (VAR).
Тосун с 11-метровой отметки развел мяч и Гильерме по разным углам. В меньшинстве сборная России играла смело, преимущество хозяев в одного игрока на поле не ощущалось, на 57-й минуте Караваев прошел по правому флангу и выкатил мяч под удар свободному Кузяеву, который с линии вратарской не промахнулся и сократил разрыв в счете. Черчесов освежил игру заменами, но так и не выпустил нападающего Александра Соболева. Вместо Кузяева, Заболотного, Алексея Миранчука и Зобнина на поле вышли Антон Миранчук, Александр Ерохин, Даниил Фомин и Алексей Ионов.
В последней четверти матча команды играли практически без середины поля, обмениваясь опасными атаками. Но ни россияне, ни турецкие футболисты своими шансами не воспользовались. Помимо удаленного Семенова матч с сербами из-за перебора желтых карточек пропустят Зобнин и Кудряшов.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Россия
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|2
|Венгрия
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|3
|Турция
|5
|1
|3
|1
|6-6
|6
|4
|Сербия
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
В новость в несены изменения (22:49 мск) - добавлен ход матча.