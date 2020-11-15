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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Врачи не приняли решения по операции бойца Харитонова

Ранее Харитонов сообщал ТАСС о необходимости проведения операции

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Врачи еще не приняли решения по операции на носу бойца Сергея Харитонова. Об этом ТАСС заявил адвокат спортсмена Александр Кравцов.

Ранее Харитонов сообщал ТАСС о необходимости проведения операции на нос, который был сломан со смещением в результате драки с Адамом Яндиевым.

"Пока решение об операции не принято", - сказал Кравцов.

В пятницу стало известно, что Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Харитонов был госпитализирован.

В отношении Яндиева возбуждено два уголовных дела по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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