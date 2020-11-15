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Лига наций

Футболист сборной Казахстана забил гол албанцам в Лиге наций после розыгрыша с центра поля

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Албании

ТАСС, 15 ноября. Футболист сборной Казахстана Айбол Абикен поразил ворота сборной Албании из центрального круга в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Албании.

При разводе мяча с центра поля после второго пропущенного гола Абикен получил пас от партнера и в одно касание пробил по воротам.

После пяти туров сборная Казахстана замыкает таблицу группы 4 лиги С, набрав четыре очка. Первое место занимает сборная Белоруссии (10), на втором месте идут албанцы (8), на третьем - команда Литвы (5).

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