Футболист сборной Казахстана забил гол албанцам в Лиге наций после розыгрыша с центра поля

ТАСС, 15 ноября. Футболист сборной Казахстана Айбол Абикен поразил ворота сборной Албании из центрального круга в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Албании.
При разводе мяча с центра поля после второго пропущенного гола Абикен получил пас от партнера и в одно касание пробил по воротам.
ВОТ ЭТО ГОЛААСОООО. Казахи запулили в ворота албанцев прямиком с центра поля ☄️— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020
Ты такое вообще видел в профессиональном футболе? pic.twitter.com/x2YlKphVhq
После пяти туров сборная Казахстана замыкает таблицу группы 4 лиги С, набрав четыре очка. Первое место занимает сборная Белоруссии (10), на втором месте идут албанцы (8), на третьем - команда Литвы (5).