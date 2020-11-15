Футболист сборной Казахстана забил гол албанцам в Лиге наций после розыгрыша с центра поля

ТАСС, 15 ноября. Футболист сборной Казахстана Айбол Абикен поразил ворота сборной Албании из центрального круга в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Албании.

При разводе мяча с центра поля после второго пропущенного гола Абикен получил пас от партнера и в одно касание пробил по воротам.