Эксперт: судья ошибочно назначил пенальти в ворота сборной России в матче с турками

На 52-й минуте судья назначил пенальти в ворота российской сборной за нарушение правил в своей штрафной Далера Кузяева при счете 1:2. Встреча в Стамбуле завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:3.

"Пенальти не было, наш игрок попал в мяч, все остальное неинтересно, - сказал Бартфельд. - Кузяев не цеплял второй ногой и не трогал, тот сзади вошел в контакт, но это никому неинтересно. Считаю, судья ошибочно назначил пенальти. Повторю, в этом моменте первично сыграно в мяч, дальше не поднимается нога, вторая не шла сопернику в ногу, судейская ошибка налицо".

Россияне имеют в активе 8 очков и после пяти туров возглавляют таблицу группы 3 лиги В, далее идут команды Венгрии (7), Турции (6) и Сербии (2). Сборные Венгрии и Сербии проведут матч пятого тура позднее в воскресенье. В заключительном матче россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми.