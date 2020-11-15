Боярский: Черчесов должен пересмотреть решение по Дзюбе и вернуть его в состав сборной

В воскресенье сборная России по футболу проиграла в гостях со счетом 2:3 команде Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

"Наша команда проиграла достойно, - сказал Боярский. - Возможно, были не совсем верные судейские решения, конечно, но главная причина - отсутствие Дзюбы, это дает о себе знать в атаке. Черчесов и тренерский штаб должны пересмотреть решение по Артему".

8 ноября Черчесов объявил о том, что Дзюба, являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях резонансное видео с футболистом.

Россияне имеют в активе 8 очков и после пяти туров возглавляют таблицу группы 3 лиги В, далее идут команды Венгрии (7), Турции (6) и Сербии (2). Сборные Венгрии и Сербии проведут матч пятого тура позднее в воскресенье. В заключительном матче россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми.