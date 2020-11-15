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Лига наций

Черчесов заявил, что не хотел бы обсуждать судейские решения в матче со сборной Турции

На 24-й минуте прямую красную карточку получил защитник Андрей Семенов, а в начале второго тайма польский арбитр Шимон Марциняк поставил пенальти в ворота россиян

ТАСС, 15 ноября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался комментировать судейские решения в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с командой Турции. Об этом Черчесов рассказал на пресс-конференции.

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Встреча в Стамбуле завершилась победой турецкой сборной со счетом 3:2. На 24-й минуте прямую красную карточку получил защитник Андрей Семенов, а в начале второго тайма польский арбитр Шимон Марциняк поставил пенальти в ворота россиян.

"Не хотел бы обсуждать судейские решения. Хочу отвечать на все вопросы, которые касаются игры. Понятное дело, что судейство - это часть игры, но я не хотел бы об этом говорить", - сказал Черчесов.

В заключительном матче группового этапа Лиги наций россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, турки встретятся в тот же день на выезде с венграми.

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