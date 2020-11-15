Колосков: матч против турок можно занести в актив сборной России по футболу

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Игру футболистов сборной России можно занести в актив, несмотря на поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с командой Турции. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Слезы ручьем, но бывают такие матчи, когда у тебя все вроде получается, здорово ведь играли, великолепно комбинировали, моментов создали на пять голов, - сказал Колосков. - Убежден, что и удаление нашего игрока ошибочно, да и пенальти тоже, [Далер] Кузяев сыграл в мяч. Игра шла, турок переиграли полностью. Забей свои очевидные мячи, все по-другому ведь было бы".

"Несмотря на результат, я отнес бы этот матч в актив нашей сборной, поблагодарил бы игроков, прекрасно сработали тренеры, с самого начала команда атаковала, не давала развернуться сопернику, поднять голову и сделать точную передачу. Тактически все правильно делали, но вот такая игра футбол, где все решают маленькие нюансики, которые потом складываются в такой неприятный результат. Тем не менее считаю, команда у нас есть - это мое заключение", - отметил почетный президент РФС.

В заключительном матче Лиги наций россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии.