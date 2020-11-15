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Лига наций

Черчесов: Алексею Миранчуку необходимо показывать лидерские качества в сборной России

По мнению главного тренера сборной России, Миранчук заматерел после перехода в итальянскую "Аталанту"

ТАСС, 15 ноября. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук повзрослел после перехода в итальянскую "Аталанту", но ему надо показывать лидерские качества в составе национальной команды и отмечаться результативными действиями. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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В воскресенье сборная России проиграла команде Турции со счетом 2:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

"Миранчук играл на той позиции, на которой он играет в "Аталанте", поэтому он чувствовал себя комфортно. Я поддержал его решение, когда он переходил, потому что тот уровень сопротивления, который он имеет постоянно, будет давать ему возможность прибавлять. Думаю, что и в матче с молдаванами, и сегодня мы видим, что он повзрослел. Другое дело, что теперь надо еще и показывать свои лидерские качества и ставить точки. В нашем понимании это голы и голевые передачи", - отметил Черчесов.

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в начале сентября. 23 августа он получил травму, из-за которой пропустил первые матчи команды в сезоне. В составе итальянского клуба он дважды вышел на замену в матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов и забил по голу в каждой из игр.

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