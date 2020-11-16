Кузяев: сборная России по футболу заслужила ничью в матче с турками

ТАСС, 16 ноября. Российские футболисты заслужили как минимум ничью в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с командой Турции. Такое мнение высказал полузащитник российской сборной Далер Кузяев, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

Встреча в Стамбуле завершилась победой турецких футболистов со счетом 3:2. С 24-й минуты сборная России играла в меньшинстве из-за удаления Андрея Семенова.

"Вначале игра нам давалась, имели преимущество, по делу забили мяч. К сожалению, удаление внесло свои коррективы, пришлось перестраиваться. Было тяжело столько времени играть в меньшинстве, но считаю, что мы выглядели не хуже. Были моменты, даже не сказать, что турки были в большинстве", - отметил Кузяев.

"Считаю, мы очень достойно провели этот матч и как минимум наиграли на ничью. Думаю, могли спокойно сравнять счет", - добавил он.

В начале второго тайма главный арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сборной России, посчитав, что Кузяев нарушил правила в своей штрафной. "Надо еще посмотреть эпизод. Мне показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч. Насколько я помню, я не касался нападающего", - заключил Кузяев.

В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная России 18 ноября на выезде сыграет с командой Сербии.