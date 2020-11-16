Рублев проиграл Надалю в дебютном матче на Итоговом турнире АТР

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 34-летнего испанца. Ранее в другом матче группы "Лондон-2020" австриец Доминик Тим победил грека Стефаноса Циципаса.

Надаль располагается на второй строчке мирового рейтинга, завоевав 86 титулов АТР. Также он делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20).

Рублев впервые играет на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место рейтинга АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять в этом сезоне. Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

Также на Итоговом турнире ATP выступает россиянин Даниил Медведев. Стартовый матч он проведет в понедельник против Александра Зверева из Германии.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является Циципас.