Венгры сыграли вничью с сербами в матче Лиги наций. Россияне сохранили лидерство в группе

ТАСС, 16 ноября. Сборная Венгрии по футболу на своем поле сыграла вничью с командой Сербии в матче пятого тура группы 3 лиги В Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Жольт Кальмар (39-я минута), у гостей отличился Неманья Радоньич (17).
Ранее в другом матче группы сборная России на выезде в меньшинстве уступила команде Турции со счетом 2:3. В турнирной таблице венгры занимают второе место, набрав 8 очков, россияне с тем же количеством очков идут на первой строчке, лидируя благодаря большему количеству набранных очков в очных встречах. Турки занимают третье место (6), замыкают турнирную таблицу сербы (3). Сборная Сербии сохранит прописку в лиге В в случае победы над командой России и поражения команды Турции в матче против венгров.
Победа над сербами в заключительном туре 18 ноября гарантирует сборной России выход в лигу А. В случае ничейного результата сборная России выйдет в высший дивизион, если команда Венгрии не обыграет турок. При поражении подопечные Станислава Черчесова лишатся возможности выйти в лигу А.
Матчи шестого тура в третьей группе пройдут 18 ноября.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Россия
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|2
|Венгрия
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|3
|Турция
|5
|1
|3
|1
|6-6
|6
|4
|Сербия
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3