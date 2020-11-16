Венгры сыграли вничью с сербами в матче Лиги наций. Россияне сохранили лидерство в группе

ТАСС, 16 ноября. Сборная Венгрии по футболу на своем поле сыграла вничью с командой Сербии в матче пятого тура группы 3 лиги В Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Жольт Кальмар (39-я минута), у гостей отличился Неманья Радоньич (17).

Ранее в другом матче группы сборная России на выезде в меньшинстве уступила команде Турции со счетом 2:3. В турнирной таблице венгры занимают второе место, набрав 8 очков, россияне с тем же количеством очков идут на первой строчке, лидируя благодаря большему количеству набранных очков в очных встречах. Турки занимают третье место (6), замыкают турнирную таблицу сербы (3). Сборная Сербии сохранит прописку в лиге В в случае победы над командой России и поражения команды Турции в матче против венгров.

Победа над сербами в заключительном туре 18 ноября гарантирует сборной России выход в лигу А. В случае ничейного результата сборная России выйдет в высший дивизион, если команда Венгрии не обыграет турок. При поражении подопечные Станислава Черчесова лишатся возможности выйти в лигу А.

Матчи шестого тура в третьей группе пройдут 18 ноября.