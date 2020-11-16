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Лига наций

Заболотный: российские футболисты не падают духом перед игрой с сербами

Сборная России проиграла туркам и не может выиграть на протяжении пяти матчей
Антон Заболотный (справа) EPA-EFE/SEDAT SUNA
Описание
Антон Заболотный (справа)
© EPA-EFE/SEDAT SUNA

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России, несмотря на поражение в Лиге наций от команды Турции, не падают духом и готовятся к заключительному матчу турнира с сербами. Об этом рассказал команды Антон Заболотный, комментарий которого приводит пресс-служба России.

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Сборная России уступила команде Турции со счетом 2:3, оставшись вдесятером на 24-й минуте встречи. Заболотный вышел в основном составе и был заменен на 70-й минуте.

"Игра резко изменилась после удаления, все пошло не по плану. Удаление сыграло ключевую роль. Мы справились с тем, что выполнили установку, которая была нам дана в перерыве. Мы не падаем духом и готовимся к следующему матчу", - сказал Заболотный.

Автор первого гола в матче Денис Черышев согласился с тем, что в ситуации со вторым пропущенным россиянами мячом допустил ошибки. "Нельзя их совершать на таком уровне, тем более после удаления игра давалась тяжелее", - подчеркнул он.

Сборная России не может выиграть на протяжении пяти матчей (три ничьи и два поражения). Заключительный матч Лиги наций россияне проведут 18 ноября с командой Сербии.

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