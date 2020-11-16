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Итоговый турнир ATP

Тарпищев: отсутствие опыта и плохая подача стали причинами поражения Рублева от Надаля

Россиянин уступил испанцу в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР со счетом 3:6: 4:6
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие опыта игры на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и плохая первая подача стали причинами поражения россиянина Андрея Рублева в матче с испанцем Рафаэлем Надалем. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Рублев уступил Надалю в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР со счетом 3:6: 4:6.

"Напряжение было заметно, Андрей начал в несвойственной для себя манере, - сказал Тарпищев. - Впервые на Итоговом турнире, плохо начал подавать, особенно в начале игры - это стало определяющими факторами. Подачу не держал, приходилось рисковать на приеме, а это дополнительная скованность. За счет нервного напряжения и того, что первый раз играл в Лондоне, Рублев не смог разыграться, не чувствовал нитей игры, не знал, что делать".

"Но ничего страшного в поражении от Надаля нет. Уверен, уже в следующем матче Рублев будет действовать лучше. Все-таки тут давил груз ответственности - от этого никуда не деться", - добавил Тарпищев.

Рублев впервые играет на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять выиграны в этом сезоне. Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

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