Тарпищев: отсутствие опыта и плохая подача стали причинами поражения Рублева от Надаля

Рублев уступил Надалю в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР со счетом 3:6: 4:6.

"Напряжение было заметно, Андрей начал в несвойственной для себя манере, - сказал Тарпищев. - Впервые на Итоговом турнире, плохо начал подавать, особенно в начале игры - это стало определяющими факторами. Подачу не держал, приходилось рисковать на приеме, а это дополнительная скованность. За счет нервного напряжения и того, что первый раз играл в Лондоне, Рублев не смог разыграться, не чувствовал нитей игры, не знал, что делать".

"Но ничего страшного в поражении от Надаля нет. Уверен, уже в следующем матче Рублев будет действовать лучше. Все-таки тут давил груз ответственности - от этого никуда не деться", - добавил Тарпищев.

Рублев впервые играет на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять выиграны в этом сезоне. Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.