Белоруска Арина Соболенко обогнала Серену Уильямс и вошла в первую десятку рейтинга WTA

ТАСС, 16 ноября. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.
В воскресенье 22-летняя Соболенко выиграла турнир в австрийском Линце. Благодаря победе Соболенко поднялась с 11-й строчки на 10-ю, обогнав 23-кратную победительницу турниров серии Большого шлема американку Серену Уильямс. Наивысшую позицию в рейтинге Соболенко занимала в феврале 2019 года - девятое место.
Больше изменений в топ-10 рейтинга не произошло. Лидирующую позицию сохранила австралийка Эшли Барти, на втором месте идет румынка Симона Халеп, третье место занимает японка Наоми Осака.
Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (33-е место).
Рейтинг WTA от 16 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 717 очков;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;
3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5 780;
4 (4). София Кенин (США) - 5 760;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 260;
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 555;
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 516;
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 505;
10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 220...
11 (10). Серена Уильямс (США) - 4 080...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 775...
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 453...
60 (60). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...
71 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 985...
93 (95). Варвара Грачева (Россия) - 798...
100 (99). Анастасия Потапова (Россия) - 759.