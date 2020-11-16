Белоруска Арина Соболенко обогнала Серену Уильямс и вошла в первую десятку рейтинга WTA

ТАСС, 16 ноября. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

В воскресенье 22-летняя Соболенко выиграла турнир в австрийском Линце. Благодаря победе Соболенко поднялась с 11-й строчки на 10-ю, обогнав 23-кратную победительницу турниров серии Большого шлема американку Серену Уильямс. Наивысшую позицию в рейтинге Соболенко занимала в феврале 2019 года - девятое место.

Больше изменений в топ-10 рейтинга не произошло. Лидирующую позицию сохранила австралийка Эшли Барти, на втором месте идет румынка Симона Халеп, третье место занимает японка Наоми Осака.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (33-е место).

Рейтинг WTA от 16 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 717 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7 255;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5 780;

4 (4). София Кенин (США) - 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 260;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 205;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 555;

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4 516;

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 505;

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4 220...

11 (10). Серена Уильямс (США) - 4 080...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 775...

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 453...

60 (60). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

71 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 985...

93 (95). Варвара Грачева (Россия) - 798...

100 (99). Анастасия Потапова (Россия) - 759.