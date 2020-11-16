Норвежцы сыграют с австрийцами новым составом под руководством тренера молодежной сборной

ТАСС, 16 ноября. Сборная Норвегии по футболу соберет новый состав и проведет гостевой матч заключительного тура на групповом этапе Лиги наций против команды Австрии под руководством главного тренера молодежной сборной Лейфа Гуннара Смеруда. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской футбольной федерации (NFF).

15 ноября у норвежцев был запланирован гостевой матч Лиги наций против команды Румынии, однако правительство Норвегии запретило сборной отправиться на игру из-за случая заражения коронавирусом в команде. Встреча против сборной Австрии запланирована на 18 ноября.

В понедельник будет представлен новый состав из игроков, получивших вызов в сборную на игру против австрийцев.

Сборная Норвегии выступает в группе 1 лиги В и занимает второе место после 4 игр, набрав 9 очков. Лидирует команда Австрии (12 очков, 5 игр), третьей идет сборная Румынии (4 очка, 4 игры), четвертой - команда Северной Ирландии (1 очко, 5 игр).