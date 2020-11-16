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Олимпиада в Токио

Премьер Японии и глава МОК убеждены, что Олимпиада пройдет в срок, несмотря на пандемию

Проведение Олимпийских игр в Токио запланировано в период с 23 июля по 8 августа 2021 года

ТАСС, 16 ноября. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразили уверенность в том, что Олимпийские игры в Токио пройдут, как и запланировано, летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В понедельник Бах и Суга провели встречу в ходе визита главы МОК в Токио, который должен завершиться 18 ноября.

"Мы разделяем огромное желание премьер-министра провести Игры в Токио в следующем году", - приводит комментарий Баха пресс-служба МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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