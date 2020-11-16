МОК будет способствовать обеспечению вакциной участников Олимпиады в Токио

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет способствовать обеспечению вакциной от нового коронавируса спортсменов и других членов команд, которые в 2021 году примут участие в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Отмечается, что данный вопрос, в частности, обсуждался на состоявшейся в понедельник в японской столице встрече премьер-министра Ёсихидэ Суги с главой МОК Томасом Бахом.

Как ранее рассказал журналистам по итогам этих переговоров глава правительства, руководство Японии и МОК едины во мнении о том, что Игры пройдут с успехом в условиях безопасности, став символом единства человечества, которое смогло преодолеть пандемию коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.