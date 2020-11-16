{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

МОК будет способствовать обеспечению вакциной участников Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио должны состояться, как и запланировано, летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет способствовать обеспечению вакциной от нового коронавируса спортсменов и других членов команд, которые в 2021 году примут участие в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Отмечается, что данный вопрос, в частности, обсуждался на состоявшейся в понедельник в японской столице встрече премьер-министра Ёсихидэ Суги с главой МОК Томасом Бахом.

Как ранее рассказал журналистам по итогам этих переговоров глава правительства, руководство Японии и МОК едины во мнении о том, что Игры пройдут с успехом в условиях безопасности, став символом единства человечества, которое смогло преодолеть пандемию коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.

Теги
Олимпиада в Токио
Мировой футбол
Президент УЕФА Чеферин: о создании Европейской суперлиги не может быть и речи
В конце октября бывший президент "Барселоны" подтвердил согласие клуба на участие в суперлиге
Читать полностью