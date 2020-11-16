Президент УЕФА Чеферин: о создании Европейской суперлиги не может быть и речи

"Для меня о суперлиге не может идти и речи, - сказал Чеферин. - Это мечта двух-трех руководителей клубов, которые не думают о других. Они не беспокоятся ни о чем, кроме себя, создание суперлиги может навредить их же клубам, но они этого еще не осознают. Я не рассматриваю всерьез воплощение в реальность этой идеи, она появилась из-за ухода бывшего президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу. Я верю в то, что эта идея, скорее, популистская, чем серьезная".

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и другими европейскими топ-клубами нового международного клубного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.

На пресс-конференции перед уходом со своего поста в ночь на 28 октября Бартомеу заявил, что "Барселона" приняла предложение принять участие в суперлиге.