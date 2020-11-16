Европейский союз велосипедистов избежал больших финансовых потерь во время пандемии

"Прогнозировать события [на следующий год] практически невозможно - все будет зависеть от темпа развития пандемии. Но мы готовимся, международный спортивный календарь утвержден: на смену Кубкам мира придут Кубки наций, также запланирована серия международных коммерческих турниров, - сказал Гусятников. - Мы стараемся найти новую формулу привлечения на соревнования на треке новых зрителей и спонсоров, тем более что нам удалось наладить сотрудничество с телевидением. С финансовой точки зрения мы пострадали не очень сильно - потери оказались меньше, чем могли бы быть".

"Мы выживем. У нас хороший финансовый комитет, который принимает грамотные решения, позволяющие избежать потерь", - добавил он.

Несмотря на пандемию, UEС сумел провести основные спортивные соревнования, отметил вице-президент организации. "Успели до закрытия турниров из-за пандемии провести чемпионат мира в Берлине, а с середины июля, когда ситуация улучшилась, смогли провести чемпионаты Европы по маунтинбайку, по велошоссе и по велотреку. Словом, сумели охватить все основные дисциплины. Сложности есть: приходится делать много тестов на наличие инфекции, соблюдать санитарный режим, но все получается", - отметил он.