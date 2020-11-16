Гусятников: коронавирус негативно повлиял на сезон у российских велогонщиков на треке

ПЛОВДИВ /Болгария/, 16 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Пандемия коронавируса привела к тому, что российские велогонщики на треке не имели возможности выступать на высоком уровне. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

Международный сезон в велоспорте на треке завершился в минувшее воскресенье чемпионатом Европы в Пловдиве, на котором сборная России заняла второе место в командном зачете, выиграв пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

"С точки зрения сезона говорить об оценке выступления российской команды невозможно - он оказался полностью сломан. В основном проводились гонки мирового тура, а гонок второго класса, на которых и выступает большинство спортсменов, практически не было, - сказал Гусятников. - Но сейчас команда выглядит неплохо".

"Хорошие результаты показали наши девушки, прилично выглядит командная мужская гонка, которая, к сожалению, не смогла получить путевку на Олимпийские игры. Ей поздновато начали уделять внимание, но тот результат, который был показан в Пловдиве, является достижением высокого уровня", - добавил он.

Россиянам не хватало полноценной соревновательной практики в этом году, отметил вице-президент UEC.

"Чтобы показывать стабильные высокие достижения, спортсмен должен выкататься, а чтобы выкататься - нужны соревнования. Но возможности выезжать на турниры в этом году практически не было, значительная часть спортсменов вынужденно осталась дома. Но и на территории России соревнований практически не проводилось, поэтому соревновательной подготовки не было, и ребята выступают, что называется, с листа. Не был проведен исключительно важный шоссейный этап подготовки велогонщиков", - подчеркнул он.