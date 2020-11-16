Гусятников: количество занимающихся велоспортом в России снижается

ПЛОВДИВ /Болгария/, 16 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Количество людей, которые занимаются велоспортом в России, снижается. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC), заслуженный тренер СССР и России Александр Гусятников.
"Популярность велосипедов растет, число постоянно использующих этот вид транспорта за последний год выросло в полтора раза. Пандемия заставила людей сесть на велосипед, но на дорогах трудно, велосипедистов у нас не любят, - сказал Гусятников. - Надо напомнить водителям, что велосипедист полноценный, но более уязвимый участник дорожного движения, которого надо уважать. Если на наш спорт обратят внимание на высшем уровне, то будет его развитие, а пока количество занимающихся велоспортом в России снижается".
Гусятников рассказал о том, какие соревнования по велоспорту в ближайшее время может принять Россия.
"Хотелось бы, чтобы на государственном уровне больше внимания уделялось массовому велоспорту. Его развитием занимаются такие энтузиасты, как Александр Кузнецов, Ринат Латыпов и другие тренеры, - сказал Гусятников. - Хотя перспективы все-таки есть: мы планируем провести в Казани в 2021 году три чемпионата Европы в классе ВМХ, где есть три различные площадки для этого интересного и зрелищного спорта, который пользуется популярностью среди детей, подростков и взрослых".
Гусятников рассказал о непростом положении велоспорта в России. "Новое руководство Минспорта России пришло в очень трудное время и уделяет нам внимание, но наша проблема в том, что не хватает специализированных спортивных объектов. Ребята со всей страны собраны в нескольких школах: в Санкт-Петербурге, Москве, Казани. Если бы заработал омский трек, были бы построены велостадионы на юге, например, в Майкопе или в Крыму, в Уфе, в Самаре, где даже котлован был вырыт, то стало бы работать комфортнее, на перспективу", - отметил он.
"Ведь опытные тренеры, которые способны передать свои знания молодому поколению, еще есть, но увы, объектов для велоспорта нет, а значит мало и будущих чемпионов. А тренироваться на шоссе ребят не пускают родители: шоссе перегружены автомобилями, двигаться по ним на велосипедах довольно опасно. А в Москве у нас пытаются забрать последнюю велотрассу в Крылатском, построенную к московской Олимпиаде", - добавил он.