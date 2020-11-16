Гусятников: количество занимающихся велоспортом в России снижается

"Популярность велосипедов растет, число постоянно использующих этот вид транспорта за последний год выросло в полтора раза. Пандемия заставила людей сесть на велосипед, но на дорогах трудно, велосипедистов у нас не любят, - сказал Гусятников. - Надо напомнить водителям, что велосипедист полноценный, но более уязвимый участник дорожного движения, которого надо уважать. Если на наш спорт обратят внимание на высшем уровне, то будет его развитие, а пока количество занимающихся велоспортом в России снижается".

Гусятников рассказал о том, какие соревнования по велоспорту в ближайшее время может принять Россия.

"Хотелось бы, чтобы на государственном уровне больше внимания уделялось массовому велоспорту. Его развитием занимаются такие энтузиасты, как Александр Кузнецов, Ринат Латыпов и другие тренеры, - сказал Гусятников. - Хотя перспективы все-таки есть: мы планируем провести в Казани в 2021 году три чемпионата Европы в классе ВМХ, где есть три различные площадки для этого интересного и зрелищного спорта, который пользуется популярностью среди детей, подростков и взрослых".