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НХЛ

NHL Network поставила Малкина на восьмое место в топ-20 центрфорвардов на данный момент

Возглавил список канадец Коннор Макдэвид из "Эдмонтона"
Евгений Малкин AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 16 ноября. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял восьмое место в топ-20 рейтинга центральных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Рейтинг составлен по версии официальной телесети лиги NHL Network и опубликован на ее странице в Twitter.

Первое место занял канадец Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", второе - американец Натан Маккиннон ("Колорадо"), третье - немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"). В топ-10 рейтинга также вошли канадец Сидни Кросби ("Питтсбург", 4), американец Остон Мэттьюс ("Торонто", 5), американец Джек Айкел ("Баффало", 6), канадец Патрис Бержерон ("Бостон", 7), канадец Брейден Пойнт ("Тампа", 9) и швед Мика Зибанежад ("Нью-Йорк Рейнджерс", 10).

Малкин играет за "Питтсбург" с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 076 очков (416 шайб + 660 передач). Вместе с "Питтсбургом" форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Россиянин в минувшем сезоне сыграл в 55 матчах и набрал 74 (25+49) очка, став самым результативным игроком команды.

 

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