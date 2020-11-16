КХЛ назвала лучших игроков недели

Фурх на прошедшей неделе одержал три победы в трех гостевых играх. В матче с новосибирской "Сибирью" он оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего за три игры по воротам Фурха было нанесено 98 бросков, из которых голкипер отразил 97,96%.

Лучшим защитником недели признан игрок петербургского СКА Виктор Антипин. На его счету три победы в трех матчах, в которых он отдал четыре результативные передачи.

Лучшим форвардом признан нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Либор Гудачек. В четырех играх он набрал семь очков (4 гола + 3 результативные передачи), что является лучшим результатом недели.

Лучшим новичком недели стал хоккеист минского "Динамо" Алексей Протас. На счету 19-летнего форварда три очка (1+2) в трех матчах. В среднем он проводил на площадке 12 минут 10 секунд.