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Олимпиада в Токио

МОК намерен взять на себя расходы на вакцины для спортсменов перед ОИ в Токио

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что организация хочет, чтобы как можно больше людей перед приездом в Японию прошли вакцинацию
Глава МОК Томас Бах Kazuhiro Nogi/Pool Photo via AP
Описание
Глава МОК Томас Бах
© Kazuhiro Nogi/Pool Photo via AP

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио в следующем году. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в японской столице.

"Если вакцина будет доступна к тому времени, то МОК возьмет на себя эти расходы. И мы будем сотрудничать по этому вопросу с национальными олимпийскими комитетами. Мы хотим, чтобы как можно больше людей перед приездом в Японию прошли вакцинацию", - сказал он.

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