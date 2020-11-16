МОК намерен взять на себя расходы на вакцины для спортсменов перед ОИ в Токио

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио в следующем году. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в японской столице.

"Если вакцина будет доступна к тому времени, то МОК возьмет на себя эти расходы. И мы будем сотрудничать по этому вопросу с национальными олимпийскими комитетами. Мы хотим, чтобы как можно больше людей перед приездом в Японию прошли вакцинацию", - сказал он.