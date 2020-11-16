Владельцам абонементов разрешили посещать спортивные матчи в Нижегородской области

ТАСС, 16 ноября. Власти Нижегородской области разрешили владельцам сезонных абонементов посещать спортивные матчи с участием хоккейного клуба "Торпедо", баскетбольной команды "Нижний Новгород" и мини-футбольного клуба "Торпедо". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

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В октябре власти региона ввели запрет до 15 ноября на присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в соответствии с которым игры ХК "Торпедо", БК "Нижний Новгород" и МФК "Торпедо" в регионе могут проводиться в присутствии зрителей - владельцев сезонных абонементов", - отмечается в сообщении.

Власти разрешили проводить матчи ХК "Торпедо" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный", при этом максимальная его заполняемость зрителями снижена с 30 до 20%. Соревнования по мини-футболу зрители смогут посещать в ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде и "Красная горка" в городе Бор, трибуны могут быть заполнены на 30%.

Кроме того, болельщики могут посещать игры баскетбольного клуба "Нижний Новгород" в КРК "Нагорный" и ФОК "Мещерский" при заполнении 20% и 30% трибун соответственно.

В Нижегородской области, по данным на 16 ноября, подтверждено 48 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 40 449 человек выздоровели, 982 пациента умерли.