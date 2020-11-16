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Биатлон

Биатлонистам ужесточили правила перехода между сборными

Международный союз биатлонистов пошел на это с целью защитить интересы национальных федераций
Описание
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила смены спортивного гражданства. Как сообщили ТАСС в IBU, такое решение было принято на недавнем конгрессе организации.

IBU пошел на ужесточение правил перехода с целью защитить интересы национальных федераций, которые вложили значительные средства в подготовку молодых спортсменов.

В конституции IBU появился пункт, который описывает два условия допуска биатлонистов к международным соревнованиям. Первый говорит о том, что для выступления за страну спортсмен должен считаться ее гражданином до достижения им 15 лет. Если он сменил гражданство после 15 лет, то должен будет доказать тесные, убедительные и прочные связи с новой страной (например, по причине заключения брака и/или постоянного проживания в ней).

Такие связи должны существовать, по крайней мере, в течение одного года для спортсмена в возрасте 19 лет или моложе, в течение двух лет - для спортсмена в возрасте 20-22 лет и трех лет - для спортсмена в возрасте 23 лет или старше.

Последний раз IBU ужесточал правила перехода в прошлом году. Тогда появился пункт, запрещающий биатлонисту менять сборную больше одного раза за карьеру. При этом ему разрешалось вернуться в прежнюю команду. Сейчас к этому пункту появилось дополнение: сделать это спортсмен сможет при условии, что с момента последнего выступления за новую сборную прошел, по крайней мере, один год.

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