Калиниченко: российские футболисты обыграют сербов, если выдержат физическую нагрузку

В воскресенье сборная России проиграла на выезде команде Турции со счетом 2:3. На 24-й минуте с поля был удален защитник гостей Андрей Семенов. Ранее российские футболисты сыграли вничью в гостях с командой Молдавии (0:0) в товарищеском матче.

"У сборной России было удаление, чего тут тогда говорить? С 25-й минуты матча играли вдесятером, это тяжело, так что я не стал бы связывать последние неудачи. Думаю, в матче с сербами больше будет давить физическая усталость, чем психологическая. Три игры за короткий срок, тем более гостевые", - сказал Калиниченко.

"Ненужная игра была с Молдавией, это все может давить. Плюс играли вдесятером, физическая нагрузка большая выпала на основную группу футболистов. Психология хоть и вылезает, но не думаю, что из игроков кто-то обращает внимания на серию без побед. Сейчас просто надо выполнять турнирную задачу, если выдержат физически, то в матче с сербами все будет нормально", - добавил он.

Матч Сербия - Россия пройдет 18 ноября в Белграде. В турнирной таблице группы 3 лиги В лидирует сборная России, набравшая 8 очков. Далее следуют команды Венгрии (8), Турции (6) и Сербии (3). В случае победы в заключительном туре российская команда гарантирует себе первое место в группе и повышение в классе в лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций.