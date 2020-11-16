МОК уверен в способности Японии организовать безопасные соревнования в условиях пандемии

"Мы увидели, в особенности здесь, в Японии, что даже в нынешних условиях можно организовать безопасные спортивные мероприятия. Мы увидели, к примеру, как весьма успешно проходят матчи профессиональных лиг со зрителями. Мы увидели, как были организованы в Токио международные соревнования по гимнастике", - отметил глава МОК, говоря о перспективах проведения Олимпиады в следующем году.

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) уверен в способности Японии организовывать безопасные спортивные соревнования даже в нынешних условиях, когда ситуация с пандемией коронавируса в мире остается тяжелой. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в японской столице.

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"На основе этого мы можем быть уверены, что у нас будет еще больше мер против коронавируса в арсенале. Возможно, вакцина будет доступна, что также можно занести в этот арсенал", - сказал Бах.

Президент МОК находится с визитом в Японии, где уже провел ряд встреч с руководством страны, администрацией Токио и представителями оргкомитета "Токио-2020".

Как ранее сообщил журналистам по итогам встречи с Бахом глава японского кабмина Ёсихидэ Суга, правительство страны и МОК сходятся во мнении, что Олимпийские игры в Токио пройдут успешно и безопасно, став символом единства человечества.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр ("Токио-2020") сохранено. В июне оргкомитет Игр выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.