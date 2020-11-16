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Фигурное катание

Евгения Медведева не выступит на этапе Гран-при в Москве

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что спортсменка не восстановилась после травмы
Евгения Медведева Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не сможет выступить на московском этапе серии Гран-при из-за продолжающегося восстановления после травмы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Московский этап Гран-при пройдет с 20 по 22 ноября.

"Она не выступит на этом турнире, так как не до конца восстановилась", - сказал собеседник агентства.

Медведевой 20 лет, спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. Ранее Медведева пропустила несколько этапов Кубка России из-за болей в спине.

Теги
Фигурное катаниеГоршков, Александр ГеоргиевичМедведева, Евгения Армановна
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