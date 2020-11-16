В МОК заявили, что вакцинация от коронавируса не будет обязательной для участия в Играх

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Прохождение вакцинации от коронавируса не будет для спортсменов обязательным условием участия в летних Олимпийских играх в Токио в следующем году. Об этом заявил в понедельник президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции в японской столице.

"Нет", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов, воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом, говоря об аналогичных требованиях к зрителям, Бах подчеркнул, что решение на этот счет остается за японским правительственным комитетом по мерам против коронавируса.

Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Японии, Бах похвалил дисциплинированность местных жителей. "Я думаю, что это контрастирует с ситуацией в Европе", - добавил он.

Глава МОК находится с визитом в Японии, где он уже провел ряд встреч с руководством страны, администрацией ее столицы и представителями оргкомитета "Токио-2020".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.